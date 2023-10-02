ABD’den ‘cep delik cepken delik’ açıklaması ‘Ukrayna’ya destek için paramız yok’

Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı sözcüleri, Ukrayna’nın acil ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli fonları olduğunu ancak uluslararası askeri finansman kapsamındaki fonların dondurulduğunu bildirdi.

“Uzun Vadeli Bir Çözüm Değil”

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, bugünkü basın toplantısında, Ukrayna’ya askeri yardımın durumuyla ilgili bir soruya, “Ukrayna’nın savaş alanındaki acil ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli fon var, ancak bu uzun vadeli bir çözüm değil” yanıtını verdi. Jean-Pierre, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy’nin Ukrayna’ya desteği sürdürme sözüne atıfta bulunarak, Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu yardımı almaya devam edeceğinden emin olduklarını söyledi.

“Fonlar Donduruldu”

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da bugün düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna’ya uluslararası askeri finansman kapsamındaki fonların dondurulduğunu açıkladı. Miller, “Kısa vadede savunma yardımının sağlanması için hâlâ fonumuz olsa da Ukrayna’ya uluslararası askeri finansman kapsamındaki fonlar donduruldu” dedi. Miller, dondurulan fonların uzun vadeli kontratlarla ilgili olduğunu ifade etti.