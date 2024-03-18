ABD'den Gazze’ye havadan yardım

Kaynak: DHA
ABD'den Gazze’ye havadan yardım
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dün gerçekleştirdiği hava operasyonuyla Gazze’nin kuzeyine gıda ve su gönderdi.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, ABD Merkez Komutanlığı, devam eden çatışmalardan etkilenen sivillere temel yardım sağlamak amacıyla 17 Mart 2024 tarihinde saat 12.06'da Kuzey Gazze'ye havadan insani yardım operasyonu düzenledi. Ortak operasyonda iki adet C-17 Globemaster III ABD Hava Kuvvetleri uçağı ve ABD insani yardım malzemelerinin havadan ulaştırılmasında uzmanlaşmış ABD ordusu askerleri yer aldı. ABD C-17'leri 28 bin 800'den fazla yemek ve 34 bin 500 adet su şişesini büyük bir ihtiyaç bölgesi olan kuzey Gazze'ye bırakarak sivillerin kritik yardımlara erişimini sağladı” denildi.

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CENTCOM, Gazze’ye havadan yardımların süreceği bilgisini paylaştı.

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