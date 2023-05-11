ABD'den göçmenler için sert önlemler

ABD yönetimi, ülkelerine kaçak yollarla gelen göçmenler için sert politikalar uygulayacağını açıkladı.

ABD'den göçmenler için sert önlemler

ABD yönetimi Covid 19 yasaklarının sona erdirilmesiyle birlikte sınır politikalarını ve göçü kapsayan 42.başlığı da iptal etmeye hazırlanıyor. Bu sebeple ülkeye doğru ciddi bir göç endişe olacağının endişesiyle yetkili makamlar bir dizi önlem açıkladı.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) bugün yaptığı duyuruya göre, yeni bir göç yönetimi politikası ile, sığınma talebinde bulunan göçmen ailelerin sokağa çıkma yasaklarından ve GPS takibine kadar bir dizi önlemler uygulanacak. Yetkililer bu ailelerin ülkede kalmalarına veya sınır dışı edilmelerine izin verilip verilmeyeceğine karar verecek.

Bu yöntemle, hızlandırılmış sınır dışı etme olarak bilinen yöntemle, ABD'ye yerleştirildikten sonra kendi ülkelerine dönme korkusunu yaşayan göçmen ailelerin sokağa çıkması engellenecek.

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