Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun perde arkasında yaşananları açıkladı

Önce adını koyalım…

Daha önceki turlar gibi, 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu da muhteşem oldu…

Hatta üzerine bir tık koyarak…

Seneye 60.cısı yapılacak, inanıyorum ki, bugüne kadar yapılan turları gölgede bırakacak…

Hislerim öyle söylüyor.

*

BİSİKLET, KÜLTÜR VE TURİZM İÇ İÇE

Antalya’da başlayan, İstanbul’da sona eren turu, başından sonuna kadar, Türk spor gazeteciliğinin usta ismi, hatta dünyada ödül almış tek spor yazarı sevgili Atilla Türker ile birlikte takip ettik…

Kendisiyle yatmadan yatmaya ayrıldık…

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun ülkemize, turizmimize, kültürümüze, bisiklet branşımıza ne gibi katkılar sağladığını, özellikle de Türkiye’nin itibarı konusunda önemli bir sorumluluk aldığı noktasında birleştik…

Atilla Türker şunu da ekledi; “bu güzel ülke turizmde hak ettiği yerlere ancak böyle tanıtımlarla gelebilir” dedi…

Haksız mı?

Asla…

Daha önceki yazılarımda da altını çizdiğim gibi, ülkemizin en yüksek bütçeli spor organizasyonlarından birisi olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na sadece sportif açıdan bakmak yeterli olmaz…

Bu sadece bir tur değil, spor, turizm ve kültürümüzün de öne çıkmasında ya da dünyaya tanıtılmasında önemli bir rol oynayan organizasyondur…

Ülkeler, kendi kültürlerini, kendi doğal güzelliklerini, kendi turizm bölgelerini tanıtmak için inanılmaz paralar harcıyorlar…

Fransızlar, İtalyanlar, İspanyollar ve birçok ülke bisikletin sayesinde ülkelerine turist getiriyor ve para kazanıyor…

Sadece “spor olsun” diye yapmıyorlar bu tür büyük organizasyonları, amaçları farklı ve doğru…

Dolayısıyla da Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu organizasyonuna, sadece sportif bir gözle bakmamak lazım…

Kim ne derse desin, bu turun ülkemizin turizmine, ülkemizin kültürüne, daha doğrusu ülkemize olan katkılarını, bir kenara değil, yüreklerimize yazmak lazım.

*

MİLYONLARCA İNSAN İZLEDİ

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bu organizasyona katılan sporcu, yönetici, gazeteci, turu çıplak gözle ve televizyonları başında izleyen, özellikle de evlerinden ya da şehirlerinden başka bir yer görmeyen vatandaşlarımız ülkemizin tabiat harikası köylerini, yaylalarını, sahillerini görme fırsatı da yakaladılar…

Bu Tur’da, ‘hem etaplar, hem de parkurlar, bir önceki turları solladı’ dersek, abartmış olmayız…

Konuyla ilgili Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu’nun, “Her yıl üstüne koyarak gidiyoruz. Bize daha önceleri otobanda yarış yapıyorlar diyorlardı. Bu olguyu da kırdık. Köylerdeki teyzelerimiz, mecrada yaşayan bacılarımızın önünden geçerek bisikleti onların ayağına götürdük” sözlerinin altına imzamı atarım…

Açık konuşmak gerekirse, turun her etabı büyük bir çekişme ve büyük bir heyecan içerisinde geçti…

Alkış aldı…

Övgüler aldı…

Takdir edildi…

Tabii ki emeği geçenlere de teşekkür edildi.

*

BİSİKLET SAĞLIKTIR, ENERJİDİR, ÇEVRECİDİR

Ülkemizde bisiklet branşına olan ilgi her geçen gün çok daha iyi yerlere gidiyor…

Bisiklet artık sadece bir ulaşım aracı değil, sağlık ve kültür aracıdır…

Bu anlamda Hollandalılar açık ara öndeler…

20 milyona yakın nüfusu olan Hollanda’da bisiklet sayısının 25 milyon olduğu biliniyor…

Bisiklet, çevrecilik hareketidir…

Bisiklet, enerji tasarrufudur…

Bisiklet, insan sağlığı dostudur…

Babamdan örnek vermiştim…

Doktorlar bile babama “senin doktorun biz değil, bisiklet” demişlerdi…

Babamı bisikletten 86 yaşında indirdik…

Fiziksel bir eksiklikten dolayı değil, çağın hastalığı “Alzheimer”den dolayı…

Babamın bisiklet sayesinde hastanelerle arasında hep bir mesafe olmuştur

Bu anlamda da bisikletin faydalarını saymakla bitiremeyiz.

*

KADINLAR ÖN PLANDA

Cumhur Başkanlığı Bisiklet Turu, sıradan bir organizasyon olmadığı gibi, sadece erkek egemen bir tur olmaktan da çıktı…

Bu turun gizli kahramanları kadınlar ve kilit noktalarda görev yapıyorlar…

Onların ellerinin değdiği her iş, başka bir güzellik taşıyor…

Yarış Koordinasyonu, iletişim ve medya, hakem komitesi, sağlık ekipleri, takım direktörleri, yarış anlatımları, podyum koordinasyonu, mihmandarlar, fotoğrafçılar, mekanik destek, akreditasyon, catering, kurulumlar, güvenlikten oluşan farklı birimlerde TUR 2024 içinde görev alan 150’ye yakın kadın, dev organizasyona deneyimleriyle değer katıyor…

İşte bunlardan birisi de Konyalı Emine Koçak…

Eski bir futbol hakemi olan Emine Koçak, yarış komiseri olarak görev yapıyor ve turun olmazsa olmazlarından birisi…

Düşünsenize; 150 kadın turun başından sonuna kadar her yerinde varlar ve güçlerini hissettiriyorlar…

Tek tek saymak mümkün değil, ama tur kadınlarla daha bir güzelleşiyor, daha bir anla kazanıyor, umarım bundan sonraki turlarda sayıları artarak çoğalır.

*

VE SPORTİF BAŞARI

Ülkemizde önemli bir yere sahip olan bisiklet branşında, sportif başarı ve tesisleşme anlamında da önemli mesafeler kat edildi, edilmeye de devam ediyor…

Hem Avrupa’da hem de dünyada önemli organizasyonlarda başarılı bir Türk bisikleti ve bisikletçisi var…

Kürsülere bakan değil, kürsülerden bakan sporcularımızın varlığı, gelecek adına da önemli mesajlar veriyor…

Türk bisikleti hem yolda, hem pistte takip eden değil, takip edilen bir noktaya geldi…

Elbette Cumhurbaşkanlığı’nın, Spor Bakanlığı’nın ve Bisiklet Federasyonu ile Başkanı Emin Müftüoğlu’nun inanılmaz destekleri var…

Örneğin Konya’daki veledrom konusu…

Osman Aşkın Bak’tan önceki Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile İzmir’de ayaküstü de olsa veledrom konusunu konuştum…

Veledrom konusunda aynı hisleri taşıdığımız için, Emin Başkanın bu konuda çok duyarlı olduğunu ve iyi şeylerin olacağını söyledi…

Milyonlarca liraya mal olan veledrom, sadece antrenmanlara değil, büyük yarışlara da ev sahipliği yapsın derdindeyim…

Bisiklet Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu’nun veledrom konusundaki hassasiyeti, beni gelecek adına umutlandırıyor…

İtalya’nın “gran fondo” yarışları gibi, Konya’da da veledromun halka açılacağını, insanların gruplar halinde yarışabileceğini, dolayısıyla da Konya’daki veledromun farklı bir boyuta geleceği ifade ediliyor…

Olur mu?

İstenirse her şey olur…

Çünkü, emanet ehlinde…

Anlayacağınız bisikletin dümeni “emin” ellerde…

Kısacası şu; Konya’daki Avrupai veledromda hem düzenli antrenmanlar, hem de düzenli yarışlar yapılarak, bisikletin tabana yayılması noktasında eller taşın altına sokulacak...

Nokta.