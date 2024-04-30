Temassız ödeme limiti yükseldi. BDDK kararı tüm bankalara gönderdi

Kaynak: AA
Temassız ödeme limiti yükseldi. BDDK kararı tüm bankalara gönderdi
Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya olanak sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 750 TL’den 1500 TL’ye yükseltildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bankalara yazı gönderdi.

BDDK’nın gönderdiği yazıda, 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra yeniden güncellendi.

Şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1500 TL olarak kayıtlara geçti

2020’de pandeminin hayatımıza girmesiyle beraber, bir çok alanda değişiklikler yaşandı. Hijyen unsuru dikkate alınarak, ödeme yönteminde de değişiklik yaşandı. Temassız ödemeler pandemi dönemi ile beraber popülerlik kazanarak artık neredeyse herkesin sıklıkla kullandığı ödeme yöntemleri arasında yer aldı.

BDDK tarafından belirli aralıklarla güncellenen temassız ödeme tutarları 1 Temmuz 2024 itibariyle 1.500 TL olarak belirlenecek.

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