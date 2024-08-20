ABD'den Güney Kore'ye 3,5 milyar dolarlık Apache helikopteri satışına onay

Kaynak: AA
ABD'den Güney Kore'ye 3,5 milyar dolarlık Apache helikopteri satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'ye yaklaşık 3,5 milyar dolar değerinde Apache helikopteri ve ilgili ekipmanın satışına onay verdi.

ABD'den Güney Kore'ye helikopter satışına onay

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Güney Kore'ye 3,5 milyar dolarlık 36 "AH-64E Apache" helikopteri ve ilgili ekipman gönderilmesine onay verdiği belirtildi.

Satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği açıklamada, helikopterlerin Güney Kore'nin Hint-Pasifik bölgesindeki siyasi istikrarını ve güvenliğini artırma çabalarına katkı sağlayacağı ifade edildi.

AVUSTRALYA'YA JAVELINE FÜZESİ SATIŞINA DA ONAY

DSCA'den yapılan bir diğer açıklamada ise Avustralya'ya yaklaşık 100 milyon dolar değerinde 350 Javelin füzesinin satışına da bakanlık tarafından onay verildiği belirtildi.

Bu satışın, Avustralya ordusunun "şu anki ve gelecekteki tehditleri karşılama kabiliyetini" geliştirmeyi hedeflediği ifade edildi.

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