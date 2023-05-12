ABD'den Gürcistan'a Rusya uçuşlarıyla ilgili gözdağı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, düzenlediği basın toplantısında Gürcistan’ın Rusya ile doğrudan uçuşları yeniden başlatması halinde ABD’nin Gürcü şirketlere yaptırım uygulayabileceğini ifade etti.

Patel, “Rusya ile Gürcistan arasında doğrudan uçuşlar yeniden başlarsa, elbette ithalat ve ihracat kontrol önlemlerine tabi uçaklara hizmet ettikleri takdirde Gürcistan'daki şirketlerin yaptırım riski altında olabileceğinden endişe edeceğiz” dedi.



Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus havayolu şirketlerinin Gürcistan’a uçuş gerçekleştirmesini engelleyen yasağın 15 Mayıs'tan itibaren kaldırılması ve Gürcistan vatandaşları için vize serbestisi getiren kararnameleri imzalamıştı.



AirportHaber'de yer alan bilgilere göre, Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Rus havayolu şirketlerinin Gürcistan'a uçuşları yeniden başlatmaya hazırlandığını, Moskova'dan Tiflis'e haftada 7 direkt uçuşun planlandığını duyurmuştu.