ABD'den, İran'ın gizli İHA satışlarında rol oynayan kişi ve kuruluşlara yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığı'nın (MODAFL), Devrim Muhafızları Ordusu'na ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına destek verdiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından, İran'ın insansız hava araçlarının MODAFL için el altından ticaretini kolaylaştıran ve finanse eden bir dizi kişi ve kuruluşa yaptırım uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada, yaptırımın sonuçlarına değinilerek, söz konusu kuruluşların ABD'de veya ABD'li kişilerin mülkiyetinde veya kontrolünde bulunan tüm varlıklarının bloke edildiği ve OFAC'a bildirilmesi gerektiği vurgulandı.

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, İran'ın bölgeyi ve dünyayı istikrarsızlaştırmaya devam ettiğini savunarak, ABD'nin İngiltere ve Kanada ile iş birliği içinde İran'ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini engellemeye devam edeceğini belirtti.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, MODAFL'nin İHA ticaretini ve satışını kolaylaştırdığı gerekçesiyle 16 kuruluş, 8 kişi, 5 gemi ve 1 uçağa yaptırım uygulandı. İngiltere ve Kanada'nın da aynı konuda çeşitli kuruluş ve bireyleri hedef alan yaptırımlar uyguladığı belirtildi.