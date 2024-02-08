ABD'den İsrail ve Ukrayna'yı üzen karar

ABD Senatosu'nda Cumhuriyetçiler sınır güvenliği, İsrail ve Ukrayna paketini bloke etti.

Senato'nun Genel Kurulunda yapılan oylamada 49 evet oyu kullanılırken 50 hayır oyu çıktı. Böylece ilerlemesi için gereken 60 oyun altına kalan tasarı bloke edilmiş oldu.

Yardım tasarısında, Cumhuriyetçi senatörler Susan Collins, Lisa Murkowski, James Lankford ve Mitt Romney evet oyu verirken, Demokrat senatörler Ed Markey, Bob Menenez, Alex Padilla ve Elizabeth Warren ile bağımsız senatör Bernie Sanders hayır oyu kullandı.

Sanders, neden hayır oyu verdiğini, "İsrail'e sağlanan Amerikan yardımlarının Gazze'de binlerce sivilin hayatına mal olması" şeklinde ifade etti.

İsrail ve Ukrayna'ya yardım tasarısına hayır oyu kullanan Cumhuriyetçiler, Demokratların sunduğu maddeleri yeterli bulmayarak bu konuda daha güçlü adımlar atılmasını talep etti.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ise yaptığı açıklamada, içinde sınır güvenliği başlığının olmadığı ve sadece Ukrayna ile İsrail'e yardımları ve Gazze'ye insani yardımları barındıran ayrı bir tasarıyı "B planı" olarak gündeme getirmeyi düşündüğünü söyledi.

Daha önce de Aralık 2023'te Senatoda gündeme gelen ilk Ukrayna paketi, yine sınır güvenliği konularını gündeme getiren Cumhuriyetçilerin oylarıyla reddedilmişti.

Diğer yandan Temsilciler Meclisinde dün oylanan ve sadece İsrail'e yardım öngören bir tasarı da Demokratların oylarıyla reddedilmişti.