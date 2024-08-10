ABD’den İsrail’e 3,5 milyar dolar

CNN’in yetkililere dayandırdığı habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Kongre üyelerine, Washington'ın İsrail için askeri harcamalar amacıyla finansman sağlamaya hazırlandığını iletti.

Bu 3,5 milyar dolarlık yardım, nisanda Kongre'nin her iki kanadından da onaylanan paket çerçevesinde verilecek. Ancak, bu yardımın İsrail'e yakın zamanda aktarılmayacağı ifade edildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın imzaladığı pakette, İsrail'e yaklaşık 14 milyar dolarlık askeri destek ve toplamda 26 milyar dolarlık mali yardım öngörülüyor.