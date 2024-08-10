ABD’den İsrail’e 3,5 milyar dolar

Kaynak: AA
ABD’den İsrail’e 3,5 milyar dolar

Amerikan CNN kanalı, ABD'nin Kongre'de aylar önce onaylanan silah ve askeri yardım paketinin bir parçası olarak İsrail'e 3,5 milyar dolarlık mali destek sağlayacağını bildirdi.

CNN’in yetkililere dayandırdığı habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Kongre üyelerine, Washington'ın İsrail için askeri harcamalar amacıyla finansman sağlamaya hazırlandığını iletti.

Bu 3,5 milyar dolarlık yardım, nisanda Kongre'nin her iki kanadından da onaylanan paket çerçevesinde verilecek. Ancak, bu yardımın İsrail'e yakın zamanda aktarılmayacağı ifade edildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın imzaladığı pakette, İsrail'e yaklaşık 14 milyar dolarlık askeri destek ve toplamda 26 milyar dolarlık mali yardım öngörülüyor.

Son Haberler
Kuzey Kore yardımları reddetti Dünya
Kuzey Kore yardımları reddetti
Bu yılın sonuna kadar emekli olan oldu! 5 bin 500 lira maaş farkı Ekonomi
Bu yılın sonuna kadar emekli olan oldu! 5 bin 500 lira maaş farkı
Bodrum’a su sağlayan baraj kapatıldı. Su seviyesi yüzde 12’ye düştü Yaşam
Bodrum’a su sağlayan baraj kapatıldı. Su seviyesi yüzde 12’ye düştü
Sakarya'da denizde hortum çıktı Gündem
Sakarya'da denizde hortum çıktı
Selçuk İnan istediğini aldı Spor
Selçuk İnan istediğini aldı
Araçtan 170 kilo esrar çıktı Gündem
Araçtan 170 kilo esrar çıktı
Otomobil takla attı Gündem
Otomobil takla attı