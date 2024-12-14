Burdur'daki kavgada baba oğul bıçaklandı

Olay, akşam saatlerinde Burdur merkeze bağlı Taşkapı köyünde meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre, köydeki bir düğünde 44 yaşındaki Sezgin A. ve 20 yaşındaki oğlu Cemali A. aralarında husumet bulunan 21 yaşındaki Fikret G. ile tartıştı. Tartışmanın hızla kavgaya dönüşmesi sonucu Fikret G., Sezgin A. ve oğlu Cemali A.'yı bıçaklayarak yaraladı. Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünün sonrasında yaralı baba oğul ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın faili Fikret G. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay sonrası yaralıların yakınları ise acil kapısına akın etti.