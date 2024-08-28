ABD'den İsrail'e Batı Şeria yaptırımı

ABD, Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki Filistinlilere yönelik şiddet olaylarına karışan Yahudi yerleşimcilerle ilgili 6’ncı yaptırım paketinde 1 kuruluş ve 4 kişiye yaptırım uyguladı.

ABD, Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki Filistinlilere yönelik şiddet olaylarına karışan Yahudi yerleşimcilere yönelik yaptırımlarına devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Yahudi yerleşimcilerle ilgili 6’ncı yaptırım paketini açıkladı. Biden yönetimi, İsrailli bir sivil toplum örgütü olan Hashomer Yosh ile Yinon Levi, Neriya Ben Pazi, Zvi Bar Yosef ve Yitzhak Levi Filant adlı kişileri yaptırım listesine aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Batı Şeria'daki Khirbet Zanuta'da yaşayan 250 Filistinlinin tamamının geçtiğimiz ocak ayında yaşadıkları köyü terk etmek zorunda kalmasının ardından Hashomer Yosh üyelerinin köyün etrafını çitle çevirerek geri dönmelerini engellediği ifade edildi.

Açıklamada, Batı Şeria'daki Yitzhar yerleşiminin sivil güvenlik koordinatörü olan Yitzhak Levi Filant'ın rolünün bir güvenlik veya kolluk kuvveti görevlisine benzese de, yetki alanının dışında kötü niyetli faaliyetlerde bulunduğu belirtilerek, Şubat 2024'te, silahlı yerleşimcilerden oluşan bir gruba, yollara barikatlar kurmaları ve Filistinlileri topraklarından zorla çıkarmaları için liderlik ettiği aktarıldı.

Biden, geçtiğimiz şubat ayında yayınladığı kararnameden bu yana İsrailli 11 kişi ve 11 kuruluşa yaptırım uyguladı.

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