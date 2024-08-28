Bir gazeteci daha İsrail'in saldırılarında öldü

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gün geçtikçe devam ediyor. Bu saldırılarda bugüne kadar 40 binden fazla sivil hayatını kaybetti. Gazze'de yaşananları dünyaya duyurmak için savaş bölgesinden bilgi aktaran gazeteciler de İsrail Ordusunun hedeflerinden birisi olmaya devam ediyor.

İsrail Ordusu tarafından bugün Nusayrat Kampına yapılan bombalı saldırı soncunda Muhammed Abd Rabbo isimli gazeteci ve kız kardeşi Sumeyye Abd Rabbo hayatını kaybetti. Bu saldırı ile beraber Gazze'de 7 Ekim tarihinden bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 172'ye yükseldi.