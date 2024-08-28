Karpuz kesip dağıtarak İsrail'i protesto etti

İstanbul'da dikkat çekici bir protesto gerçekleştirildi. Bir vatandaş, Burger King'in önünde karpuz kesip çevredekilere dağıtarak İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Sosyal medyada gündem olan videoda genç kadın paylaşımına "Bazen bir dilim karpuz direnişi hatırlatır" notunu düştü. Bu protesto, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında paylaşıldı ve gündem oldu.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, yıllardır dünya kamuoyunun dikkatini çeken ve büyük tepki toplayan bir mesele olarak karşımızda duruyor. Özellikle Gazze Şeridi'nde yaşanan bombardımanlar ve Filistin halkına yönelik uygulanan abluka, uluslararası düzeyde kınamalarla kaşılaşıyor. Filistin direnişi ise yıllardır süregelen bu işgale karşı devam ediyor.

NEDEN KARPUZ?

Filistin bayrağının renklerini taşıyan karpuz, Filistin direnişinin sembolü haline geldi. İsrail işgal yönetimi, Filistin bayrağının kullanımı üzerinde yasaklamalar getirdiğinde, Filistin halkı karpuz dilimlerini bir direniş aracı olarak kullanmaya başladı. Kırmızı iş kısmı, siyah çekirdekleri, beyaz kabuk ve yeşil dış kabuğuyla karpuz Filistin'in bayrağını temsil ediyor.

Bu nedenle, İstanbul'da gerçekleştirilen karpuz kesme eylemi, sadece bir protesto değil, aynı zamanda Filistin direnişine dair güçlü bir sembolün de yeniden hatırlatılması olarak algılandı. Sosyal medya kullanıcıları, bu eylemi direnişin sembolü olarak değerlendirirken, Filistin'e olan destek mesajları da paylaşımlar arasında yer aldı.