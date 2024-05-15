ABD’den İsrail’e kötü haber. Biden veto edecek

Beyaz Saray, Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi'ne sunduğu "İsrail Güvenlik Yardımı Destek Yasası" adlı tasarıya ilişkin Biden'ın tutumunu yazılı bir açıklama ile belirtti.

Açıklamada, yönetimin İsrail politikasının kasıtlı olarak yanlış yorumlandığına dikkat çekilerek, "Biden'ın tasarıyı onaylamayacağı" ifade edildi.

Tasarının, ABD Başkanı'nın dış politikasını olumsuz etkileyebileceği vurgulandı ve "Bu tasarı, Başkan'ın Anayasa'nın ikinci maddesinde belirtilen yetkilerini ihlal edebilir, bu da ciddi endişelere yol açar." denildi.

Açıklamada, ABD'nin İsrail'e olan desteğinin kararlı olduğu bir kez daha vurgulandı.

İsrail Güvenlik Yardımı Destek Yasası, ABD Başkanı Biden'ın 9 Mayıs'ta CNN'e yaptığı açıklamalardan sonra, İsrail'in Gazze'ye kapsamlı bir saldırı başlatması durumunda silah sevkiyatını durdurabileceğini söylemesinin ardından Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi Üyesi Ken Calvert tarafından sunuldu.

Tasarı, ABD'nin İsrail'e hızlı bir şekilde silah göndermesini öneriyor. Tasarının bu akşam Temsilciler Meclisi'nde ele alınması bekleniyor.