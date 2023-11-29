ABD'den İsrail'e ‘sivil kayıplar’ çağrısı

İsrail ile Filistin arasında "insani ara" 6. günündeyken, ABD'den İsrail'in sivil kayıpları önlemek için elinden gelen her önlemi alması çağrısı geldi.

KAYNAK: AA
ABD'den İsrail'e ‘sivil kayıplar’ çağrısı

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, ABD'nin, İsrail'e sivil kayıpları önlemek için mümkün olan her türlü önlemi alması çağrısında bulunduğunu söyledi.

Thomas-Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan Filistin oturumunda söz aldı.

abdlikadin.jpegGazze’de tüm tarafların BM personeli ve gazeteciler dahil olmak üzere sivilleri korumak için mümkün olan her şeyi yapması gerektiğini belirten Thomas-Greenfield, “ABD, İsrail'e sivil kayıpları önlemek için mümkün olan her türlü önlemi alması çağrısında bulundu.” dedi.

Thomas-Greenfield, İsrail ile Hamas arasında varılan “insani ara” uzlaşısından memnun olduklarını vurgulayarak, üç konuda derin endişe duymaya devam ettiklerini dile getirdi.

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GAZZE'DEKİ ÇATIŞMA YAYILMAMALI

Gazze’deki çatışmanın daha da yayılmasından kaygı duyduklarının altını çizen Thomas-Greenfield, “Özellikle ABD, gerginliğin bölgesel barış ve güvenlik ile Lübnan halkının refahı açısından ciddi sonuçlar doğuracağı Lübnan'da çatışma görmek istemiyor.” diye konuştu.

İSRAİLLİ AŞIRI YERLEŞİMCİLER

ABD Büyükelçisi, ikinci olarak, aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet olaylarındaki keskin artıştan derin rahatsızlık duyduklarını, Batı Şeria'da şiddetin durdurulması ve sivillere saldıran aşırılıkçılardan hesap sorulması gerektiğini kaydetti.

Son olarak, geçen iki ay boyunca antisemitik ve Müslüman karşıtı (İslamofobik) olaylarda artış yaşandığına dikkati çeken Thomas-Greenfield, “Dünyanın her yerinde gerilimi ve nefreti körükleyen kışkırtıcı söylemlerden kaçınılması çağrısında bulunuyoruz.” dedi.

"FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLERE YAPILAN SALDIRI DEHŞET VERİCİ"

Thomas-Greenfield, en son Vermont’ta 3 Filistinli öğrenciye yapılan silahlı saldırının dehşet verici olduğunu aktararak, “Bütün bu tür saldırıları kınamak hepimizin sorumluluğundadır.” ifadesini kullandı.

TEK FİLİSTİN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Gazze ve Batı Şeria'nın tek bir Filistin yönetim yapısı altında birleştiği iki devletli bir çözüme ihtiyaç olduğunu tekrarlayan Thomas-Greenfield, bunun güvenli bir İsrail ve Filistin için tek yol olduğunu savundu.

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