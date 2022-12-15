Başkonsolosun eşinin alkollüyken trafik kazasına karıştığı iddiasına ilişkin ABD'den açıklama

ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh'in eşi Mounir Elkhamri'nin sabaha karşı İstanbul Şişli'de yaralanmalı trafik kazasına karıştığı iddia edilmişti. Yaşanan kaza sonrası alkollü olduğu iddia edilen Elkhamri'nin resmi aracı bırakarak olay yerinden ayrıldı.

Yaşanan olay üzerine ABD Büyükelçiliği sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

KAZAYA KARIŞTIĞI İDDİASI YALANLANDI

Yapılan açıklamada Mounir Elkhamri'nin bahsi geçen kaza sırasında İstanbul'da olmadığı belirtilirken konuyla ilgili olarak Türk yetkililerle iletişim halinde olunduğu açıklandı.

Elçilik tarafından yapılan paylaşım şu şekilde:

"Basında Yer Alan Haberlere İlişkin Açıklama: ABD Başkonsolosu’nun eşi, haberlere konu olan kaza sırasında İstanbul’da olmayıp, herhangi bir trafik kazasına karışmamıştır. Konuyla ilgili olarak Türk yetkililerle irtibat halindeyiz."

NE OLMUŞTU?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh'in eşi Mounir Elkhamri, Şişli'de trafik kazası yaptı. Resmi araçla kaza yapan Elkhamri'nin 240 promil alkollü olduğu öğrenildi. Elkhamri'nin arkadan çarptığı aracın yaralı sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.



İHA’da yer alan habere göre; kaza sabah saat 05.00 sıralarında Şişli'de meydana geldi.

ABD İstanbul Başkonsolosu Julia A. Eadeh'in kocası Mounir Elkhamri resmi plakalı otomobille seyir halindeyken önündeki 34 EYC 875 plakalı araca arkadan çaptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise Elkhamri'ye alkolmetre üfletti. 240 promil alkollü çıkan Elkhamri, resmi aracı bırakarak olay yerinden ayrıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.