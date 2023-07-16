ABD’den Japonya’ya tüm dünya yanıyor. Tüm dünyada kırmızı alarm verildi. Uzmanlar "Bu daha fragman, daha da sıcak olacak" dedi

Amerika Birleşik Devletleri’nden Avrupa’ya, Çin’den Japonya’ya kadar kuzey yarımküre adeta alev topuna döndü. Çöl sıcakları tüm dünyada etkisini bir anda göstermeye başladı.

İTALYA’DA KIRMIZI ALARM VERİLDİ

İtalya’da aşırı sıcak hava nedeniyle Roma, Bologna ve Floransa’nın da aralarında bulunduğu 16 şehirde “kırmızı” alarm verildi. Yetkililer, İtalyanları tüm zamanların en sıcak hava dalgalarından birine hazırlanmaları konusunda uyardı.

Roma’da pazartesi gününe kadar hava sıcaklığının 43 dereceye ulaşarak Ağustos 2007’de kaydedilen 40.5 derece rekorunu kırması bekleniyor.

YUNANİSTAN’DA ZİYARETLER KAPATILDI

Yunanistan da Avrupa’nın sıcaktan kavrulan ülkeleri arasında. Atina’nın en çok turist çeken yeri olan Akropolis, günün en sıcak saatlerinde ziyarete kapatıldı. Turistler, yerel saatle 12.00 ila 17.00 arasında Akropolis’e giremeyecek.

ASYA’DA KAVRULUYOR

Fransa, Almanya, İspanya ve Polonya gibi Avrupa ülkelerinin dışında ABD, Çin ve Japonya da kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor.

GÜNEY ŞERİTTE UZMANLAR “SU İÇİN” DİYE UYARIYOR

ABD’de Kaliforniya’dan Teksas’a kadar uzanan güney şeridinde güçlü bir sıcak hava dalgası etkili oluyor.

Yetkililer, insanlara gündüzleri açık hava aktivitelerinden kaçınmalarını ve susuz kalmaya karşı dikkatli olmalarını tavsiye ediyor.

"BU DAHA FRAGMAN HAVA SICAKLIĞI 50 DERECEYİ GÖRECEK"

Prof. Levent Kurnaz, Türkiye için konuştu. Kurnaz "Geçtiğimiz 3-4 yıldır Pasifik Okyanusu’nun yüzey sularının daha serin olmasına neden olan La Nina (soğuk hava akımı) sebebi ile dünyanın ne kadar ısındığını fark edemedik. La Nina’nın etkisi geçtiğimiz nisanda bitmeye başladı. Bu perdeleyici etki kalktığı için sıcaklıklar birden, hızla yukarı gitmeye başladı. Ama bu daha başlangıç. Yıl sonuna 170 gün var daha ve en az yarısına yakını bir öncekine göre ‘en sıcak gün’ olacak. Bugün dünden dün evvelsi günden, bundan sonra yaşanacak her mevsim bir önceki mevsimden daha sıcak olacak. 50 dereceleri bundan böyle çok rahat görürüz" dedi.