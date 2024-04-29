4,1'lik depremin ardından uzman isim uyardı. 'Deprem riski kapıda'

Kaynak: Haber Merkezi
4,1'lik depremin ardından uzman isim uyardı. 'Deprem riski kapıda'
4,1 büyüklüğündeki Erzincan depremi sonrası bölgedeki fay hatları ve olası riskler nedeniyle endişeler artıyor. Deprem Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgede yaşayan vatandaşları yeni bir deprem riskine karşı uyardı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremden sonra Deprem Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş bölgede yaşayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

BÖLGEDE SİSMİK HAREKETLİLİK VAR

AFAD’dan alınan bilgilere göre deprem 15,67 kilometre derinlikte yaşandı. Deprem, bölgedeki sismik hareketlilikle ilgili yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

vvvvv.jpeg

“EN RİSKLİ SİSMİK KUŞAK”

Osman Bektaş yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş-Elbistan depremlerinin ardından bu fayın aktivitesini artırdığını, bölgenin en riskli sismik kuşağıdır olduğunu belirtti. Bektaş, Erzincan-Aşkale-Erzurum hattında bulunan bu fayın, tarihsel dönemden bu yana göreceli bir suskunluk içinde olduğunu ve bu durumun sismik bir boşluk oluşturduğunu ifade etti.

osman-bektas4.jpg

Öte yandan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, depremin Yedisu Fayı'nın kuzeyinde ve ona paralel bir fay üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş'ta deprem
6.9 dan sonra bir deprem daha oldu. Yeryüzünde neler oluyor? İklimlerle bir ilgisi mi var?
6,9 büyüklüğünde deprem! Çok derinde meydana geldi
Flaş… Flaş… Erzincan’da deprem
Son Haberler
Rögar borusuna düşen kirpiler seferber oldular Yerel Haberler
Rögar borusuna düşen kirpiler seferber oldular
Solan çiçeği asla çöpe atmayın. Dibine bir tutam serpiştirin çiçek anında coşuyor ve canlanıyor Yaşam
Solan çiçeği asla çöpe atmayın. Dibine bir tutam serpiştirin çiçek anında coşuyor ve canlanıyor
Hiç bilmiyorduk. Kestanenin yaprak gibi soyulmasını sağlıyor! Sokak usulü kestane pişirmenin tüyosu Yemek Tarifleri
Hiç bilmiyorduk. Kestanenin yaprak gibi soyulmasını sağlıyor! Sokak usulü kestane pişirmenin tüyosu
Kabak tatlısı yaparken herkes hata yapıyormuş... Aşçıların herkesten gizlediği pişirme tüyosu Yemek Tarifleri
Kabak tatlısı yaparken herkes hata yapıyormuş... Aşçıların herkesten gizlediği pişirme tüyosu
Barınma krizinin çirkin binalarına hazır olun! Yazarlar
Barınma krizinin çirkin binalarına hazır olun!
Allah’ın izni delege onayı Yazarlar
Allah’ın izni delege onayı