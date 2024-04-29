4,1'lik depremin ardından uzman isim uyardı. 'Deprem riski kapıda'

Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremden sonra Deprem Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş bölgede yaşayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

BÖLGEDE SİSMİK HAREKETLİLİK VAR

AFAD’dan alınan bilgilere göre deprem 15,67 kilometre derinlikte yaşandı. Deprem, bölgedeki sismik hareketlilikle ilgili yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

“EN RİSKLİ SİSMİK KUŞAK”

Osman Bektaş yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş-Elbistan depremlerinin ardından bu fayın aktivitesini artırdığını, bölgenin en riskli sismik kuşağıdır olduğunu belirtti. Bektaş, Erzincan-Aşkale-Erzurum hattında bulunan bu fayın, tarihsel dönemden bu yana göreceli bir suskunluk içinde olduğunu ve bu durumun sismik bir boşluk oluşturduğunu ifade etti.

Öte yandan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, depremin Yedisu Fayı'nın kuzeyinde ve ona paralel bir fay üzerinde gerçekleştiğini belirtti.