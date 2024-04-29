Rögar borusuna düşen kirpiler için seferber oldular

Kaynak: İHA
Rögar borusuna düşen kirpiler için seferber oldular
Malatya’da rögar borusuna düşen 2 kirpi, itfaiye ekiplerinin özenli çalışması sonucu çıkarılarak kurtarıldı.

Malatya kent merkezinde akşam saatlerinde bir konteyner kentte çocuklar rögar borusuna düşen 2 kirpiyi çırpınırken fark etti. Çocukların hassasiyeti sayesinde durum itfaiyeye ihbar edildi. İhbara yanıt veren itfaiye bölgeye ekip gönderdi.

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Yapılan 10 dakikalık hızlı bir çalışma sonucunda kirpiler bulunduğu yerden dışarı çıkarılarak kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kirpiler doğaya salındı. Kirpilerin sağ salim kurtarıldığını gören çocuklar ise çocuklar itfaiye erlerine teşekkür etti.

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