ABD’den küstah teklif. Boğazlara Yunanca isim verilsin

Yunan Kathimerini gazetesinin iddiasına göre, ABD heyeti, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının isimlerinin Yunanca karşılıkları olan Boshporus ve Dardanelles olarak da anılmasını istedi. Bu öneriye hem Ankara hem de Atina karşı çıktı. Ankara, Boğazlar'ın isimlerinin değiştirilmesine kesinlikle izin vermeyeceğini belirtirken, Atina ise bazı endişeleri olduğunu ifade etti.

"ABD'DEN BOĞAZLARIN İSİMLERİNİ DEĞİŞTİRME ÖNERİSİ"

ABD heyeti, NATO'nun bölgesel planlarında yer alan Boğazlar'ın isimlerinin değiştirilmesi için bir öneri getirdi. ABD, 1936'da imzalanan Montrö Sözleşmesi'nde yer alan Yunanca isimlerin (Bosphorus ve Dardanelles) de kullanılabileceğini savundu. Ancak bu durumun NATO üyeleri arasında kafa karışıklığına neden olabileceğini kabul eden ABD, "iki isim" yöntemini önerdi. Buna göre, Türkiye Boğazlar için "Türk Boğazları" ifadesini kullanırken, diğer ülkeler Montrö Sözleşmesi'ndeki isimleri de kullanabilecek.

TÜRKİYE VE YUNANİSTAN REDDETTİ

ABD'nin bu önerisi hem Türkiye hem de Yunanistan tarafından reddedildi. Ankara, Boğazlar'ın isimlerinin değiştirilmesine karşı çıkarken, Atina ise "Türk Boğazları" ifadesini kabul etmedi. Yunanistan, iki isim yönteminin de sorunlu olduğunu ve bu nedenle öneriyi desteklemediğini belirtti.

ABD'NİN DOĞU AKDENİZ'DE DE ÖNERİSİ VAR

Öte yandan ABD heyeti, Doğu Akdeniz'de de bir öneri sundu. ABD, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adını haritadan silerek koordinatlarla belirtmeyi önerdi. Böylece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne atıf yapmadan koordinatlarla tanımlanması hedeflendi.