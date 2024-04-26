ABD’den Micron’a milyarlarca dolarlık destek

Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamada, CHIPS ve Bilim Yasası kapsamında, Micron ile ABD Ticaret Bakanlığı arasında New York'ta 2 ve Idaho'da bir çip fabrikasının inşasını desteklemek suretiyle ön anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

Bu çerçevede 6,14 milyar dolara kadar doğrudan finansman sağlanacağı aktarılırken, finansmanın Micron'un 20 binin üzerinde doğrudan istihdam oluşturmasına katkıda bulunacağına da yer verildi.

ABD'de nisan başında Tayvan merkezli olan yarı iletken şirketi TSMC'ye de CHIPS Yasası çerçevesinde 6,6 milyar dolara kadar direkt finansman ve 5 milyar dolara kadar kredi sağlanacağı belirtilmişti.

Güney Koreli elektronik şirketi Samsung'a da Texas'taki çip üretimi yatırımı için 6,4 milyar dolara kadar doğrudan finansman sağlanacağı duyurulmuştu.

Martta da Intel'in yerel çip üretim tesisleri için 11 milyar dolarlık kredinin yanı sıra 8,5 milyar dolarlık hibe yapılacağı açıklanmıştı.

ABD yönetimi, Global Foundries, Microchip Technology ve BAE Systems'e de yarı iletken üretimini artırmak amacıyla destek sağlayacağını belirtmişti.