ABD'den, Moskova'daki vatandaşlarına kalabalık alanlardan uzak durma çağrısı

Kaynak: AA
ABD'den, Moskova'daki vatandaşlarına kalabalık alanlardan uzak durma çağrısı
ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, kentteki vatandaşlarına 48 saat boyunca başkentte toplanmamaları çağrısı yaptı.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, ABD vatandaşlarına kentteki kalabalık alanlardan 48 saat boyunca uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "aşırılık yanlılarının" buraları hedef alma planları olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Büyükelçilik, konserler dahil aşırılık yanlılarının Moskova'daki büyük toplantıları hedef almak için planları olduğuna dair haberleri izliyor ve 48 saat boyunca ABD vatandaşlarına kalabalık toplantılardan kaçınmalarını öneriyor."

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