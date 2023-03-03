ABD: İsveç ve Finlandiya harika NATO müttefikleri olacak

ABD’den NATO’nun genişlemesi ve Türkiye’nin İsveç’in üyeliğine itirazlarıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, NATO'nun genişleme süreciyle ilgili açıklamalar yaptı. Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kirby, “Önemli olan Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması. Bunun aynı anda olup olmaması önemli değil” dedi.

Kirby, iki ülkenin de “harika NATO müttefikleri” olacağını kaydetti.

İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuş ancak Türkiye, terör örgütlerine destek verdikleri gerekçesiyle İsveç ve Finlandiya'nın katılımını onaylamamıştı.

Türkiye, İsveç'teki Kur'an yakma provokasyonuna büyük tepki göstermiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ocak ayında yaptığı açıklamada “Finlandiya’yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya’yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak. Ama Finlandiya’nın da aynı yanlışı yapmaması lazım” demişti.