ABD Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'a tahmini maliyeti 45,7 milyon dolar olan Javelin Füze Sistemi ve tahmini maliyeti 47,1 milyon dolar olan GPS güdümlü Excalibur top mermileri ve ilgili ekipmanların satışına onay verdi.

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan (DSCA) Hindistan'a silah satışına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

47,1 MİLYON DOLARLIK SATIŞ

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Hindistan'a, tahmini değeri 45,7 milyon dolar olan Javelin Füze Sistemi ve tahmini maliyeti 47,1 milyon dolar olan GPS güdümlü Excalibur top mermileri ve ilgili ekipmanları satma kararı aldığı ifade edildi.

Söz konusu kararın, ABD-Hindistan stratejik ilişkisini güçlendireceği vurgulanan açıklamada, füze sistemlerinin Hindistan'ın "mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma, iç savunmasını güçlendirme ve bölgesel tehditleri caydırma" kapasitesini artıracağı vurgulandı.

Öte yandan DSCA'dan yapılan başka bir yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Japonya'ya, tahmini maliyeti 82 milyon dolar olan mühimmat ve ilgili teçhizat satışını onayladığı da aktarıldı.

Kongreye gönderilen silah satış onaylarına 15 günlük itiraz süresi tanınıyor. Bu süre zarfında kongreden herhangi bir itiraz gelmezse silah satışı gerçekleşmiş oluyor.