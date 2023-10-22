ABD'den Orta Doğu'ya ek hava savunma sistemi: Askerlere ‘hazır olun’ emri

ABD, Orta Doğu'ya yeni füzeler konuşlandırma kararı aldı. Bölgede artan gerilime yanıt olarak THAAD füzeleri ile ek Patriot bataryaları bölgedeki Amerikan üslerine yerleştirilecek.

ABD'den Orta Doğu'ya ek hava savunma sistemi: Askerlere ‘hazır olun’ emri

ABD, Orta Doğu'ya yeni füzeler konuşlandırma kararı aldı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD'nin Orta Doğu'daki üslerine Yüksek İrtifa Alan Savunma Sistemi (THAAD) ile yeni Patriot bataryaları konuşlandırılacağı duyuruldu.

NTV'nin aktardığına göre açıklamada, “ABD Savunma Bakanı Austin konuşlandırılacak birliklere hazır olmaları talimatını verdi. Hangi üsse ne kadar asker gönderileceğine dair detay paylaşılmadı.” denildi.

Geçen hafta ABD’nin Irak'taki üssüne 5 günde 4 saldırı olmuştu.

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