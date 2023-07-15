ABD’den PYD terör örgütüne yeni yardım kararı

ABD Temsilciler Meclisi, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 2024 mali yılı bütçesini içeren ve ABD savunma harcamaları politikalarını belirleyen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisinde milletvekilleri, tasarıda yapılan bazı değişikliklerin ardından bugün NDAA Tasarısı’nı oyladı. Tasarı, 210 vekilin “hayır” oyuna karşı 219 vekilin “evet” oyuyla kabul edildi.

Askerlerin kürtajla ilgili masraflarının karşılanması, trans bireylerin cinsiyetle ilgili sağlık hizmetlerine erişimine kısıtlamalar getiren ve toplumsal çeşitlilik ve kapsayıcılıkla ilgili muhafazakar Cumhuriyetçilerin destek verdiği değişiklikler içeren tasarıya, Demokratlardan sadece 4 milletvekili “evet” oyu verdi. Tasarı, Çin ve Rusya’ya karşı alınacak önlemlerle ilgili değişiklikler de içeriyor.

Bazı Cumhuriyetçi milletvekillerinin önerdiği, Ukrayna’ya yapılacak yardımların engellenmesi ve bu ülkeye misket bombası verilmemesi yönündeki değişiklikler kabul edilmediği için tasarıda yer almadı.

Tasarı, Pentagon’un 2024 mali yılı bütçesi ve ABD savunma harcamaları politikaları için 886 milyar doları içeriyor.

TASARIDA “SURİYE’DEKİ GRUPLARA DESTEĞE DEVAM” DETAYI

Tasarıda, terör örgütü YPG/PKK dahil Suriye’de “incelenmiş gruplar ve kişilere” verilen desteğin devam etmesiyle ilgili madde de yer aldı.

Terör örgütü IŞİD ile mücadele kapsamındaki çabalara ayrılan 358 milyon dolarlık fonun ise yaklaşık 242 milyon dolara indirilmesi maddesine yer verildi.

ABD’de tasarı, Kongrenin iki kanadında ayrı ayrı hazırlanıp kabul ediliyor. Daha sonra Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan Konferans Komitesinde birleştiriliyor.

Demokratların çoğunlukta olduğu Senatoda, tasarıya ilişkin oylamanın gelecek hafta yapılması bekleniyor.

ERDOĞAN BIDEN İLE KONUŞTUKTAN SONRA İSVEÇ’İN ÜYELİĞİNİ ONAYLADI

NATO zirvesi için gittiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 10 Temmuz'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson bir araya gelen Erdoğan, ülkedeki siyasi mültecilerin iadesi gibi şartlarla geciktirdiği İsveç'in ittifaka üyeliğine, somut kazanım elde etmeden onay verdi.

Biden ve Erdoğan, 11 Temmuz'da Vilnius'ta 1 saat 15 dakika süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Erdoğan, görüşme öncesi "Bundan önceki buluşmalarımız ısınma turu gibiydi ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz" demişti.