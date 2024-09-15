ABD'den Romanya'ya 7,2 milyar dolarlık F-35 satışı: 32 uçak için onay çıktı

Anlaşma kapsamında Romanya'ya 32 adet F-35 temin edilecek. Ana yüklenici ise Lockheed Martin olacak. Bu adım, NATO'nun Karadeniz planları doğrultusunda, Romanya'nın 2040 yılına kadar Avrupa'nın en büyük NATO üssüne dönüştürülmesi hedefini destekliyor.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı Japonya'ya da 4,1 milyar dolar değerinde KC-46A Havadan Yakıt İkmal Uçağı satışı için onay verdi.

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Bu anlaşmanın ana yüklenicileri arasında Boeing, Pratt & Whitney, RTX ve Northrop Grumman yer alıyor.

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