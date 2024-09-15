ABD'den Romanya'ya 7,2 milyar dolarlık F-35 satışı: 32 uçak için onay çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
ABD'den Romanya'ya 7,2 milyar dolarlık F-35 satışı: 32 uçak için onay çıktı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Romanya'ya 7,2 milyar dolarlık F-35 savaş uçakları ve ilgili ekipmanların satışına onay verdi.

Anlaşma kapsamında Romanya'ya 32 adet F-35 temin edilecek. Ana yüklenici ise Lockheed Martin olacak. Bu adım, NATO'nun Karadeniz planları doğrultusunda, Romanya'nın 2040 yılına kadar Avrupa'nın en büyük NATO üssüne dönüştürülmesi hedefini destekliyor.

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Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı Japonya'ya da 4,1 milyar dolar değerinde KC-46A Havadan Yakıt İkmal Uçağı satışı için onay verdi.

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Bu anlaşmanın ana yüklenicileri arasında Boeing, Pratt & Whitney, RTX ve Northrop Grumman yer alıyor.

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