ABD'den Rus şirketi Kaspersky'nin yöneticirine yaptırım kararı

Amerika Hazine Bakanlığı açıkladı, Rus şirketi Kaspersky'nin 12 üst düzey yöneticisi hakkında yaptırım kararı alındı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, siber güvenlik riskleri nedeniyle Kaspersky yöneticilerinin yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, Kaspersky'nin yönetim kurulu ve üst düzey yönetim kadrosunda bulunan 12 Rus hakkında yaptırım uygulanacağı ifade edildi.

ABD Ticaret Bakanlığının dün Kaspersky'nin, bağlı kuruluşlarının, yan kuruluşlarının ve ana şirketlerinin doğrudan veya dolaylı olarak ABD'de anti-virüs yazılımı ve siber güvenlik ürünleri ile hizmetleri sağlamasını yasaklayan nihai karar yayımlanmıştı. Bu gelişmeye atıfta bulunulan açıklamada, kararın şirketin ürün ve hizmetlerinin ABD'nin ulusal güvenliği açısından "kabul edilemez risk" oluşturduğunun tespit edildiği soruşturmanın ardından alındığı belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığının yaptırım listesine eklediği isimler arasında, Kaspersky Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky'nin yer almaması dikkati çekti.