ABD’den Rusya’ya karşı nükleer silah adımı. Hiroşima’dan 3 kat daha güçlü

ABD, Rusya'ya karşı tedbir için düğmeye bastı. Pentagon belgelerine göre, 15 yılın ardından ilk defa İngiltere'ye nükleer silah yerleştirmeyi planladığı ortaya çıktı.

The Telegraph gazetesinin elde ettiği Pentagon belgelerine göre, İngiltere Suffolk'taki RAF Lakenheath'ta yeni bir tesis için yapılan tedarik sözleşmelerinin ayrıntılarda ABD'nin nükleer savaş başlığı yerleştirme niyeti bulundu.

Gizliliği kalkan belgelerde, en son Soğuk Savaş döneminde nükleer silahların konuşlandırıldığı RAF Lakenheath'a 'yakın zamanda' gerçekleştirilecek bir 'nükleer misyon' planlarını içeriyor.

HİROŞİMA'YA ATILANDAN 3 KAT DAHA GÜÇLÜ

Belgelerde, Pentagon'un üs için askeri personeli 'yüksek değerli varlıklara' dönük ataklardan savunmak üzere tasarlanmış balistik kalkanlar dahil olmak üzere birçok yeni ekipman siparişini içermekte. Görevli Amerikan güçleri için bir barınma tesisinin yapımına ise Haziran ayında başlanacağı ifade ediliyor.

RUSYA'DAN KARŞILIK GECİKMEDİ

ABD'nin 15 yıldan sonra İngiltere'ye nükleer silah konuşlandıracak olmasına Rusya'dan tepki gecikmedi. Rusya, ABD silahlarının İngiltere topraklarına yerleştirilmesinin "tırmanma" olarak sayılacağını, "telafi edici karşı önlemlerle" karşılık verileceğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Moskova'nın ABD nükleer silahlarının İngiliz topraklarına geri getirilmesine "karşı önlemlerle" yanıt vereceğinin altını çizdi.

Ayrıca Zaharova, "Eğer böyle bir adım atılırsa, bunu bir tırmanma olarak göreceğiz; tüm nükleer silahların Avrupa ülkelerinden çekilmesi gibi acil bir meseleyi ele almanın tam tersi bir yöne doğru işleri götürecek bir tırmanma adımı olarak göreceğiz. ABD ve NATO'nun Rusya'yı 'stratejik yenilgiye' uğratmak için açıkça çatışmacı bir rotaya girmesi bağlamında, bu uygulama ve gelişimi bizi ülkemizin ve müttefiklerinin güvenlik çıkarlarını güvenilir bir şekilde korumak için tasarlanmış telafi edici karşı tedbirler almaya zorlamaktadır." ifadelerini kullandı.