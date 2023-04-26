ABD'den Rusya'ya ödeme işlemlerinde ilk adım. Yetki Ziraat Bankası ödemelerini kapsıyor

ABD, Rusya'nın tarım ihracatı ödeme işlemlerini JPMorgan'ın yapmasına ve Ziraat Bankası'na olan ödemeleri işleme koyması için yetki verdi.,

ABD'den Rusya'ya ödeme işlemlerinde ilk adım. Yetki Ziraat Bankası ödemelerini kapsıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'ya ödemelere ilk adım geldi. ABD, yatırım bankası JPMorgan Chase & Co'ya JPM.N Rusya Ziraat Bankası'na olan ödemeleri işleme koyması için yetki verdi fakat bu imkân SWIFT mesajlaşma sisteminin yerini tutmayacak.

Söz konusu gelişme, bir Rus kaynağın verdiği bilgiye dayandırıldı.

Rusya Ziraat Bankası'nın SWIFT mesajlaşma sistemine yeniden dahil edilmesi, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının yenilenmesi için Rusya'nın temel taleplerinden biriydi. Rusya, Batı'nın Rus tahıl ve gübre ihracatına yönelik kısıtlamalarını kaldırmadığu takdirde anlaşmayı uzatmayacağını belirtmişti.

Rus kaynaklarından "JPMorgan, tarım ihracatına yönelik ödemeleri gerçekleştirmek için OFAC (ABD Dış Varlık Kontrol Ofisi) lisansını aldı fakat işlemler zor. Bu (yöntem), SWIFT'in yerini tutamaz." açıklaması geldi

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