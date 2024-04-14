ABD’den Rusya’ya yeni kısıtlama

ABD, küresel metal piyasalarını sarsma riski taşıyan bir hamlede bulunarak Rus alüminyum, bakır ve nikel ticaretine yeni kısıtlamalar getirdiğini bildirdi.

Metallerin küresel borsalarda ve ticaretinde kullanımını kısıtlayan kurallar, 13 Nisan ve sonrasında üretilen Rus alüminyum, bakır ve nikel için uygulanacak.

Bu tarihten önce üretilen metaller muaf sayılacak.

ABD bununla beraber her üç metalin de Rusya'dan ithalatını yasaklıyor.

Hareket, küresel referans fiyatların belirlendiği Londra Metal Borsası da dahil olmak üzere borsaların Rusya tarafından üretilen yeni alüminyum, bakır veya nikeli kabul etmesini yasaklama olacak.

Ülke, küresel nikel üretiminin yaklaşık yüzde 6'sını, alüminyumun yüzde 5'ini ve bakırın yüzde 4'ünü oluşturan üç metalin önemli üreticileri arasında yer alıyor.