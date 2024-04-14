ABD’den Rusya’ya yeni kısıtlama

Kaynak: Bloomberght
ABD’den Rusya’ya yeni kısıtlama
ABD, Rus alüminyum, bakır ve nikel ticaretine yeni kısıtlamalar getirdiğini açıkladı.

ABD, küresel metal piyasalarını sarsma riski taşıyan bir hamlede bulunarak Rus alüminyum, bakır ve nikel ticaretine yeni kısıtlamalar getirdiğini bildirdi.

Metallerin küresel borsalarda ve ticaretinde kullanımını kısıtlayan kurallar, 13 Nisan ve sonrasında üretilen Rus alüminyum, bakır ve nikel için uygulanacak.

Bu tarihten önce üretilen metaller muaf sayılacak.

ABD bununla beraber her üç metalin de Rusya'dan ithalatını yasaklıyor.

Hareket, küresel referans fiyatların belirlendiği Londra Metal Borsası da dahil olmak üzere borsaların Rusya tarafından üretilen yeni alüminyum, bakır veya nikeli kabul etmesini yasaklama olacak.

Ülke, küresel nikel üretiminin yaklaşık yüzde 6'sını, alüminyumun yüzde 5'ini ve bakırın yüzde 4'ünü oluşturan üç metalin önemli üreticileri arasında yer alıyor.

İlgili Haberler
Citi'nin net kârında büyük kayıp
Citi'nin net kârında büyük kayıp
Wells Fargo'nun net kârı azaldı
Wells Fargo'nun net kârı azaldı
JPMorgan Dimon’dan kritik uyarı
JPMorgan Dimon’dan kritik uyarı
Son Haberler
Leyleğin ömrü laklakla geçer atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Leyleğin ömrü laklakla geçer atasözünün anlamı nedir?
Ali Yerlikaya bayram bilançosunu açıkladı. 66 vatandaş hayatını kaybetti Gündem
Ali Yerlikaya bayram bilançosunu açıkladı. 66 vatandaş hayatını kaybetti
Latife latif gerek atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Latife latif gerek atasözünün anlamı nedir?
Çiçeklerin ömrü bu sayede daha çok uzayacak Keşfet
Çiçeklerin ömrü bu sayede daha çok uzayacak
TFF Fatih Terim'i görmezden geldi Spor
TFF Fatih Terim'i görmezden geldi
Büfeci müşteriyi kovalayıp silahla vurdu. Tost ücreti kavgasında kurşun yağdı Yaşam
Büfeci müşteriyi kovalayıp silahla vurdu. Tost ücreti kavgasında kurşun yağdı
İsrail Ordusundan açıklama. 'Saldırıların yüzde 99'u engellendi' Dünya
İsrail Ordusundan açıklama. 'Saldırıların yüzde 99'u engellendi'