ABD’den Sırbistan’a “Kosova sınırındaki askerlerini çek” çağrısı

Beyaz Saray, Kosova sınırında Sırp askerlerinin yığınak yaptığını belirterek, Sırbistan yönetimine bölgedeki gerginliği artırmamak için askerlerini geri çekmesi çağrısında bulundu.

KAYNAK: İHA
ABD’den Sırbistan’a “Kosova sınırındaki askerlerini çek” çağrısı

Sırp askeri yığınağı tespit edildi

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, ABD’li yetkililerin Kosova sınırını yakından izledikleri belirtildi. Açıklamada, sınırda Sırbistan’ın çok sayıda askeri yığınağı tespit edildiği ve bunun bölgedeki durumu istikrarsızlaştırabileceği uyarısı yapıldı. Beyaz Saray, Sırbistan yönetimine “askerlerini geri çekme” çağrısında bulunarak, Kosova’nın bağımsızlığını tanıyan ülkelerle iş birliği yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

NATO güçleri artırıldı

Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de bugün yaptığı açıklamada, NATO’nun Kosova Barış Gücü’nün (KFOR) bölgedeki şiddet olaylarına müdahale etmek için güçlerini artırdığını söyledi. Kirby, KFOR’un Kosova’nın güvenliği ve istikrarı için hayati bir rol oynadığını ve NATO’nun Kosova hükümeti ve halkına desteğinin süreceğini vurguladı.

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