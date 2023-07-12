ABD'den Suriye'deki üslerine askeri ve lojistik destek

ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki Haseke ilinde yer alan üslere yaklaşık 100 araçtan oluşan askeri ve lojistik takviye konvoyu gönderdi.

ABD'den Suriye'deki üslerine askeri ve lojistik destek

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, dün ABD güçlerine ait iki konvoy Irak ile Suriye arasındaki El-Velid sınır kapısından Haseke'ye giriş yaptı.

Yaklaşık 100 araçtan oluşan iki konvoy, Haseke kırsalında terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki Şeddadi, Rumeylan ve Tel Beyder yerleşimindeki ABD güçlerine ait üslere ulaştı.

Havadan helikopterlerin koruduğu konvoylarda zırhlı araçlar, akaryakıt tankerleri ve çok sayıda mühimmat yüklü araç yer aldı.

ABD ordusu 6, 8, 22 ve 25 Ocak ile 19, 20 Haziran tarihlerinde de Haseke kırsalında terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki Rumeylan, Şeddadi ve Tel Beyder yerleşimlerindeki üs ve noktalarına takviye göndermişti.

ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG’ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

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