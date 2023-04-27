ABD’den Türkiye-Suriye görüşmesiyle ilgili açıklama

Moskova’da Türkiye, Rusya, Suriye ve İran savunma bakanları ve istihbarat başkanlarının bir araya geldiği toplantıya ilişkin ABD’den açıklama geldi.

ABD’den Türkiye-Suriye görüşmesiyle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın Moskova'da Rusya, Suriye, İran savunma bakanları ve istihbarat başkanları ile bir araya geldiği toplantıyla ilgili ABD'den açıklama geldi.

Bakanlıktan VOA Türkçe'ye yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin temel çatışmaya siyasi bir çözüm bulunması yönünde gerçek bir ilerleme sağlanmadan Esad rejimi ile ilişkileri normalleştirmeyeceği tekrarlandı.

Bakanlık sözcülüğünden yapılan açıklamada, Rusya'daki dörtlü toplantıdan ABD'nin haberdar olduğu kaydedildi ve Suriye'deki çatışmaya kalıcı bir siyasi çözüm bulunması için müttefikler, ortaklar ve Birleşmiş Milletler ile birlikte çalışmaya devam edildiği belirtildi. Açıklamada, çatışmanın sona erdirilmesinin, tüm Suriyelilerin iradesini temsil eden tek uygulanabilir çözüm olan BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının tam olarak uygulanmasının gerektirdiği yorumu yer aldı.

ABD'nin bu tutumu kamuoyu önünde ve özel olarak ortaklarıyla paylaştığı belirtilen açıklamada, “Suriye rejimi ile temas halinde olan bölgesel ortaklarımıza, Suriyelilerin insani ve güvenlik durumlarının iyileştirilmesine yönelik inandırıcı adımların her türlü temasta ön planda ve merkezde yer alması gerektiğini vurguladık” ifadeleri kullanıldı.

Moskova'da düzenlenen toplantıya Akar ve Fidan dışında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Savunma Bakanı Mohammad Reza Aştiyani ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile ülkelerin istihbarat başkanları katılmıştı.

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