ABD’den Ukrayna'ya 6 milyar dolarlık yeni ek askeri yardım

Kaynak: AA
ABD’den Ukrayna'ya 6 milyar dolarlık yeni ek askeri yardım
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'ya uzun dönemde 6 milyar dolar değerinde yeni bir ek askeri yardım paketi sağlanacağını açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ABD Genelkurmay Başkanı Charles Q. Brown Pentagon'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Austin, "Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi aracılığıyla ABD endüstrisinden Ukrayna'ya destek olmamamızı sağlayacak 6 milyar dolarlık yeni ek taahhüdü duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Austin, 6 milyarlık ek güvenlik yardım paketinin Ukrayna'nın NASAMS ve Patriot hava savunma sistemleri için kritik önleyicileri, daha fazla insansız hava aracı sistemi ve destek ekipmanını, önemli miktarda topçu mühimmatı ile bakım ve idame desteğini içereceğini söyledi.

Söz konusu yardım malzemelerinin Ukrayna'ya ulaştırılmasının ABD’deki üretim endüstrisinin hızına bağlı olduğunu aktaran Austin, sadece Ukrayna’nın savunmasına değil bu paket ile ABD endüstrisinin kapasitesine de yatırım yaptıklarını belirtti.

Austin, Kongre'ye ve ABD Başkan'ı Joe Biden'a da dış yardım paketini onayladıkları için teşekkür etti.

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