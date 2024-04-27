ABD’den Ukrayna’ya askeri yardım. Biden’ın açıkladığı rakamın 6 katı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD Genelkurmay Başkanı Charles Q. Brown ile Pentagon'da basın toplantısı düzenledi.

Austin toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi aracılığıyla Ukrayna'ya ABD endüstrisinden yeni destek sağlamamıza olanak sağlayacak 6 milyar dolarlık ek taahhüdü duyurmaktan memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya yapılacak söz konusu askeri yardım malzemelerinin ulaştırılmasının ABD’deki üretim endüstrisinin hızına bağlı olduğunu belirten Austin, bu paket ile sadece Ukrayna’nın savunmasına değil ABD’deki endüstrinin kapasitesine de yatırım yaptıklarını vurguladı.

BİDEN 1 MİLYAR DOLAR OLARAK DUYURMUŞTU

Başkan Biden, bu hafta Kongre’nin her iki kanadından geçerek masasına gelen 95 milyar dolarlık dış yardım paketini dün imzalayarak onaylamış, Ukrayna’ya 1 milyar dolarlık acil askeri yardım yapılacağını duyurmuştu.