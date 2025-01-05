ABD'den United Cup zaferi

Dünya üç numarası Coco Gauff, finalin ilk kadınlar tekler maçında Iga Swiatek’i 6-4 ve 6-4’lük setlerle mağlup etti. Gauff, Riyad’da düzenlenen WTA Finalleri’nde de Swiatek’i yenerek şampiyonluk yaşamıştı. Polonyalı tenisçi, ikinci sette yaşadığı sakatlık nedeniyle tıbbi mola almak zorunda kaldı ve sol uyluğuna bandaj uygulandı. Maç sonunda gözyaşlarıyla kortu terk eden Swiatek’in sakatlığı, turnuva boyunca performansını etkiledi.

WTA'da şampiyonu Coco Gauff oldu: ABD'li raket tarihe geçti

Gauff ise turnuva boyunca oynadığı altı tekler ve çiftler maçını da kazanarak Avustralya Açık’a güçlü bir şekilde hazırlanıyor. 12 Ocak’ta başlayacak bu önemli turnuva öncesinde Gauff, “Dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğuma inanıyorum. Bugün harika bir tenis oynadım ve takımım için puan kazandığım için mutluyum,” dedi.

FRİTZ’İN KARARLILIĞI

Finalin erkekler tekler mücadelesinde Taylor Fritz, Polonyalı raket Hubert Hurkacz’ı 6-4, 5-7 ve 7-6’lık setlerle mağlup ederek ABD’ye zaferi getiren isim oldu. Özellikle karar setinin tie-break bölümünde üstün bir performans sergileyen Fritz, takımına tarihi bir zafer kazandırdı. ABD, 2023’te düzenlenen ilk United Cup turnuvasını da kazanarak karışık takım etkinliğinde büyük bir başarı elde etmişti.

ZAFERİN ÖNEMİ VE ABD’NİN GÜCÜ

ABD’nin bu zaferi, karışık takım etkinliklerinde güçlü bir konumda olduğunu bir kez daha kanıtladı. Gauff ve Fritz gibi dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan oyuncuların katkısıyla ABD, önümüzdeki turnuvalar için de iddiasını sürdürüyor.