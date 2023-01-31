ABD'den Meksikalı uyuşturucu karteli elebaşıyla 2 üyesine yaptırım

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Jose Angel Rivera Zazueta'nın Meksika'daki Sinaloa kartelinin birçok ülkede faaliyet gösteren elebaşlarından biri olduğu belirtildi.

Açıklamada, Bakanlığa bağlı Yabancı Varlıklar Ofisinin (OFAC), Rivera Zazueta ve iki kartel üyesinin ABD'deki tüm mal varlığını bloke ettiği ifade edildi.

ABD'den Avustralya'ya kadar küresel ölçekte çalışan Rivera Zazueta'nın sentetik uyuşturucu üretiminde kullanılan öncül kimyasal maddeleri Çin'den Meksika'ya ithal ettiği aktarılan açıklamada, bunun için kimyasal maddeler taşıyan Çinli bir nakliye şirketiyle çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, şirketin, kimyasal maddeleri Meksika'daki uyuşturucu kartellerine sahte etiketlerle gönderdiği kaydedildi.

Rivera Zazueta'nın Kolombiya'dan Amerika ve Avrupa ülkelerine büyük miktarlarda kokain taşıdığı bildirilen açıklamada, Nelton Santiso ve Jason Antonio Yang Lopez'e de öncül kimyasalları Meksika'ya sokup ardından nihai ürünün ABD'ye girişini sağlama suçlamasıyla yaptırım uygulandığı belirtildi.

Söz konusu öncül kimyasal maddeler, fentanil ve kristal metamfetamin gibi sentetik uyuşturucuların üretiminde kullanılıyor.

ABD'de on binlerce kişinin ölümüne yol açan fentanilin neredeyse tamamının Çin'den kaçak olarak getirtilen öncü kimyasallar sayesinde Meksika'da üretildikten sonra ABD'ye yasa dışı yollarla sokulduğu biliniyor. (AA)