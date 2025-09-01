ABD'den vize hamlesi! Tarih belli oldu

ABD’ye seyahati düşünen turistlerin maliyeti katlanacak 1 Ekim’den itibaren yürürlüğe girecek 250 dolarlık yeni “vize bütünlüğü ücreti” ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri’ne giriş için toplam vize maliyeti 442 dolara kadar çıkacak.

TURİZME DARBE

Uzmanlara söz konusu artışı ‘ülkenin turizm sektörüne de darbe vuracak’ şeklinde nitelendiyor.

CNBC'de yer alan habere göre, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi, uluslararası ziyaretçi harcamalarının bu yıl 169 milyar doların altına ineceğini, 2024’te ise 181 milyar dolara gerileyeceğini öngörüyor. Bu durum, pandemi sonrası toparlanma sürecini sekteye uğratabilir.,

Yeni vize ücreti, Meksika, Arjantin, Hindistan, Brezilya ve Çin gibi ABD’ye girişte vize muafiyetine sahip olmayan ülkelerden gelen ziyaretçiler için ekstra bir engel teşkil ediyor. ABD Seyahat Derneği’ne göre 442 dolara yükselen toplam maliyet, dünya genelindeki en yüksek ziyaretçi maliyetlerinden biri konumuna ulaştı.

