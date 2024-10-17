ABD'den Yemen'e saldırı

Düzenleme: Kaynak: İHA
ABD'den Yemen'e saldırı

ABD ordusu Yemen’deki Husilere ait silah depolarına hava saldırısı düzenledi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki Husilere ait birçok silah deposuna hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

ABD ordusu, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki uluslararası sularda seyreden askeri ve sivil gemileri hedef alan Husilere yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirdi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Yemen'de İran destekli Husilere ait çeşitli gelişmiş konvansiyonel silahların bulunduğu çok sayıda silah deposuna yönelik hassas hava saldırıları düzenlendiği belirtildi. Bu saldırıların, Husilerin Kızıldeniz, Bab-El Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'ndeki gemilere yönelik "pervasız" ve "yasadışı" saldırılarını sürdürme ve bölgesel ortakları tehdit etme kabiliyetlerini azaltmayı amaçladığı vurgulandı. CENTCOM kuvvetlerinin, Husilerin bölgedeki askeri ve sivil gemileri hedef almak için kullandıkları füzeleri, silah bileşenlerini ve diğer mühimmatları barındıran yeraltı tesislerini hedef aldığı ifade edildi.

Husilere yönelik operasyona ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-2 Spirit uzun menzilli hayalet bombardıman uçakları da dahil olmak üzere ABD hava ve deniz kuvvetleri unsurlarının katıldığı belirtildi. Açıklamada, B-2 bombardıman uçağının kullanılması, ABD'nin gerektiğinde, her zaman, her yerde bu hedeflere ulaşma konusundaki küresel saldırı kabiliyetini gösterdiği vurgulandı. Hasara yönelik değerlendirmelerin sürdüğü ve ilk belirlemelere göre sivil can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

ABD'den Yemen'e saldırı

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