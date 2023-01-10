Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 16:51

Son Güncelleme: 10 Ocak 2023 Salı - 16:55 Takip Et

ABD'den yürek sızlatan görüntü. Lokanta sahibi evsiz birini hortumla ıslatıp kovdu. Hem vicdansız hem Allahsız bir insan böyle oluyor