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  • Lokanta sahibi evsiz birini hortumla ıslatıp kovdu. Hem vicdansız hem Allahsız bir insan böyle oluyor

Lokanta sahibi evsiz birini hortumla ıslatıp kovdu. Hem vicdansız hem Allahsız bir insan böyle oluyor

Sosyal medyada ABD’de bir restoran sahibinin sokaktaki evsizi hortumla ıslatıp kovduğu video yürekleri sızlattı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 16:51
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ABD'den yürek sızlatan görüntü. Lokanta sahibi evsiz birini hortumla ıslatıp kovdu. Hem vicdansız hem Allahsız bir insan böyle oluyor

Lokanta sahibi evsiz birini hortumla ıslatıp kovdu. Hem vicdansız hem Allahsız bir insan böyle oluyor
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Sosyal medyada birbirinden ilginç videolar paylaşılmaya devam ediyor.

Son olarak ABD’de bir restoran sahibi, sokaktaki evsizi hortumla ıslatıp kovduğu video, büyük tepki çekerek kısa süre içerisinde çok sayıda yorum aldı.

Milyonlarca kişinin geçim sıkıntısı yüzünden evsiz konuma düştüğü ve sokaklarda yaşadığı ABD’den gelen görüntü yürekleri sızlattı.

San Francisco şehrindeki bir dükkan sahibi, dükkanının önünde kaldırımda yatan evsizi hortumla ıslattı sonra kovdu.

Hava sıcaklığının 10 derecenin altına düştüğü San Francisco’da bir evsizin hortumla ıslatılması, insanların tepkisini çekti.

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Sokrates
10.01.2023 17:40
Keşke yalnızca vicdansız denilseydi. Benim tanıdığım tüm Allahsızlar, son derece dürüst, namuslu, yardımsever kişiler.  
 
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