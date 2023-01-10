Lokanta sahibi evsiz birini hortumla ıslatıp kovdu. Hem vicdansız hem Allahsız bir insan böyle oluyor

Sosyal medyada birbirinden ilginç videolar paylaşılmaya devam ediyor.
Son olarak ABD’de bir restoran sahibi, sokaktaki evsizi hortumla ıslatıp kovduğu video, büyük tepki çekerek kısa süre içerisinde çok sayıda yorum aldı.
Milyonlarca kişinin geçim sıkıntısı yüzünden evsiz konuma düştüğü ve sokaklarda yaşadığı ABD’den gelen görüntü yürekleri sızlattı.
San Francisco şehrindeki bir dükkan sahibi, dükkanının önünde kaldırımda yatan evsizi hortumla ıslattı sonra kovdu.
Hava sıcaklığının 10 derecenin altına düştüğü San Francisco’da bir evsizin hortumla ıslatılması, insanların tepkisini çekti.
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