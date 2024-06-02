ABD’den Zelenskiy’e destek

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Lloyd Austin, Singapur'da gerçekleştirilen Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen güvenlik forumlarından Shangri-La Diyaloğu kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Görüşmede Austin, ABD'nin Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'ya verdiği tam desteği bir kez daha teyit etti.

Ayrıca Austin, Ukrayna'nın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ABD'nin sağladığı güvenlik yardımları hakkında güncel bilgi verdi ve Ukrayna'nın "özgürlüğünü savunmasına" yardımcı olmak için kararlı olduklarını vurguladı.

Bunun yanı sıra, iki lider ABD ile Ukrayna arasındaki stratejik savunma ortaklığını daha da güçlendirme konusunda taahhütte bulundu.