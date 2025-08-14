AB'de işletmelerin üçte biri internet reklamı veriyor

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2024 yılına ait internet reklamcılığı verilerini açıkladı. Buna göre, Avrupa Birliği ülkelerindeki işletmelerin yüzde 32,6’sı ücretli internet reklamı kullandı. İnternet reklamı kullanan işletmelerin oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 60,4 ile Malta oldu. Malta’yı yüzde 49,8 ile Finlandiya ve yüzde 49,4 ile Kıbrıs izledi. En düşük oran ise yüzde 22,8 ile Romanya’da görüldü.

Polonya yüzde 23,2, Portekiz ise yüzde 23,6 ile Romanya’nın hemen üzerinde yer aldı.

BAĞLAMSAL REKLAMCILIK ÖNDE

AB genelinde internet reklamına yatırım yapan işletmelerin yüzde 76,8’i bağlamsal reklamcılığı tercih etti. Bu yöntem, kullanıcıların web sitelerinde gördüğü içeriklerden veya arama sorgularındaki anahtar kelimelerden yararlanarak reklamların ilgili içerikle uyumlu hale getirilmesini sağlıyor.

KONUMA GÖRE HEDEFLEME ARTIYOR

İşletmelerin yüzde 44,3’ü reklamlarını coğrafi hedefleme yöntemiyle veriyor. Bu teknikte, IP adresi veya ağ bilgilerinden elde edilen konum verileri kullanılarak içerik, kullanıcının bulunduğu bölgeye göre uyarlanıyor. Coğrafi hedefleme genellikle diğer stratejilerle birlikte uygulanıyor.

DAVRANIŞSAL REKLAMLAR DA TERCİH EDİLİYOR

Verilere göre işletmelerin yüzde 41,6’sı davranışsal hedefleme yöntemini kullanıyor. Bu yöntemde, çerezler aracılığıyla kullanıcıların geçmiş çevrim içi faaliyetleri analiz edilerek ilgi alanları ve tercihler belirleniyor. Reklam içerikleri buna göre özelleştiriliyor.

İnternet reklamı veren işletmelerin yüzde 45,3’ü, bağlamsal, coğrafi ve davranışsal hedefleme dışında farklı tekniklerden de yararlanıyor. Bu yöntemler, reklam kampanyalarının etkisini artırmak amacıyla çeşitlendiriliyor.