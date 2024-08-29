AB'de yeni otomobil satışları yükseldi

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin temmuza dair yeni otomobil tescil verilerini yayımladı.

Açıklanan veriler kapsamında, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları geçen ay 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 0,2 artarak 852 bin 51 adet olarak gerçekleşti.

Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 33,4'ü benzinli olurken, yüzde 32'si hibri ve yüzde 12,6'sı dizel grubundan oluştu.

Bu araçların, yüzde 12,1'i elektrikli, yüzde 6,8'i fişli (Plug-In) hibrit ve yüzde 3,1'i diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar olarak kaydedildi.

Elektrikli otomobil satışları temmuzda 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 10,8 düşüşle 102 bin 705'e indi. 2023’ün aynı sürecinde elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 13,5 düzeyindeydi. Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payının geriledi.

Yeni otomobil satışları temmuzda 20223’ün aynı dönemine kıyasla Almanya'da yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 2,3 gerilerken, İspanya'da yüzde 3,4, İtalya'da yüzde 4,7 artış gösterdi.

Ocak-temmuz döneminde toplam satışlar 2023’ün aynı dönemine oranla yüzde 3,9 yükselerek 6 milyon 537 bin 362'i gördü.

Üreticilere göre, temmuzda AB'de en fazla yeni otomobil satışını 229 bin 387 araçla Volkswagen Grubu yaptı.

Volkswagen Grubu'nu, Stellantis Grubu takip etti. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markalardan oluşan Stellantis Grubu’nda 137 bin 12 otomobil satışı oldu.

Renault Grubu, 88 bin 707 yeni otomobille üçüncü sırada yer alırken, Hyundai Grubu ise 74 bin 724 yeni otomobille dördüncü sıraya yerleşti.