AB’den 13’ü yargıç 19 Rus’a ve 1 kuruma yaptırım

Kaynak: AA
AB’den 13’ü yargıç 19 Rus’a ve 1 kuruma yaptırım

Avrupa Birliği (AB), Rus muhalif politikacı Alexei Navalny’nin Şubat ayında bir Rus cezaevinde ölümü nedeniyle, Rusya'da cezaevlerinden sorumlu Federal Cezaevi Servisi ve aralarında 13 yargıcın da bulunduğu 19 Rus yetkiliye yaptırım uygulama kararı aldı.

Brüksel’de toplanan AB Dışişleri Bakanları, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları onayladı. Kabul edilen yaptırımlar, Rusya’nın halkına karşı baskı aracı olarak kullanabileceği teknolojik ekipmanların satışını yasaklıyor. Bu yasak, bilgi güvenliği, telekomünikasyonun izlenmesi ve kesilmesi için tasarlanmış ekipman, teknoloji ve yazılımları kapsıyor.

AB Konseyi, yaptığı açıklamada, Navalny’nin hapsedilmesinde ve ölümünde sorumluluğu bulunan Federal Cezaevi Servisi ve 13 yargıcın da dahil olduğu 19 kişiye yönelik yaptırımları duyurdu. Konsey, Federal Cezaevi Servisi’nin, Rusya’daki siyasi mahkumlara yönelik yaygın ve sistematik kötü muamele ve istismar ile tanındığını ve Navalny’nin hayatını kaybettiği cezaevinin de bu kurumun sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Yeni yaptırımlar kapsamında, yaptırıma tabi tutulan Rus vatandaşlarının varlıkları dondurulacak ve AB vatandaşları ile AB merkezli şirketlerin bu kişilere fon sağlaması yasaklanacak. Ayrıca, Navalny’ye hapis cezası verilmesinde rol oynayan iki Rusya Yüksek Mahkemesi yargıcının da dahil olduğu bu kişilere seyahat yasağı uygulanacak.

Navalny’nin Şubat ayında ölmesinin ardından, bazı AB üyesi ülkeler, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’den Rus savcılar, hakimler ve cezaevi yetkililerine yönelik yaptırımlar talep etmişti.

Rusya Adalet Bakanlığı’na bağlı Federal Cezaevi Servisi, 16 Şubat 2024’te Navalny’nin Sibirya yakınlarındaki Yamalo-Nenets bölgesinde bir cezaevinde hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Batı ülkeleri, Navalny’nin ölümünden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i sorumlu tutuyor.

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