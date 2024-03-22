AB'den Bosna Hersek'le üyelik müzakerelerine başlama kararı

Kaynak: AA
AB'den Bosna Hersek'le üyelik müzakerelerine başlama kararı
Avrupa Birliği, Bosna Hersek ile ‘katılım’ müzakerelerine başlama kararı alındığını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Bosna Hersek ile ‘katılım’ müzakerelerine başlama kararı alındığını duyurdu.

Michel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeriniz Avrupalı ailemizde. Bugünkü karar ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Halkınızın istediği gibi Bosna Hersek'in istikrarlı bir şekilde ilerlemesi için sıkı çalışmanın devam etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Üyelik başvurusunu 15 Şubat 2016'da yapan Bosna Hersek, aday ülke statüsünü ise 15 Aralık 2022'de edinmişti.

AB Komisyonu, Bosna Hersek'le katılım müzakerelerine başlanması konusunda 12 Mart'ta tavsiye kararı aldığını duyurmuştu.

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