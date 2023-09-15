AB’den İran’a kötü haber: 4 kişi ve 6 kurumu yaptırım listesine aldı

Avrupa Birliği (AB), insan hakları ihlalleri gerekçesiyle İran'a uyguladığı yaptırım listesine 4 kişi ve 6 kurumu ekleme kararı aldı.

KAYNAK: AA
AB’den İran’a kötü haber: 4 kişi ve 6 kurumu yaptırım listesine aldı

AB Konseyi, İran'daki "ciddi insan hakları ihlallerinin sorumlularına" yönelik yeni kısıtlayıcı önlemler alındığını açıkladı.

4 kişi ve 6 kurumun yaptırım listesine eklendiği bildirilen açıklamada, listedekiler şöyle sıralandı:

"İmam Ali Merkezi Güvenlik Karargahı'ndaki Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutan Yardımcısı, Mazenderan ve Fars vilayetlerinin polis komutanları, Kachu Hapishanesi ve Müdürü, Senendec, Zahidan ve İsfahan hapishaneleri, Tasnim Haber Ajansının yanı sıra Siber Uzay Yüksek Konseyi."

Açıklamada, son kararla İran'a yönelik yaptırım listesindeki kişi sayısının 227'ye, kuruluş sayısının 43'e yükseldiği kaydedildi.

Yaptırımlar, mal varlıklarının dondurulmasını, seyahat ve mali kaynak aktarımının yasaklanmasını içeriyor.

MAHSA EMİNİ'NİN ÖLÜMÜNÜN BİRİNCİ YILI

Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Gösteriler sırasında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ta Süleyman Seba'yı mezarında ters döndürecek skandalı Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta Süleyman Seba'yı mezarında ters döndürecek skandalı Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Son Haberler
Malatya’da 15 katlı 9 bina eş zamanlı patlatıldı. Görüntüler savaş meydanından çekilmiş gibiydi Güncel
Malatya’da 15 katlı 9 bina eş zamanlı patlatıldı. Görüntüler savaş meydanından çekilmiş gibiydi
Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil takla attı Güncel
Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil takla attı
İngiltere resmen ilan etti: Wagner terör örgütü Dünya
İngiltere resmen ilan etti: Wagner terör örgütü
Kandıra’da kıyıya vuran ceset şoke etti Güncel
Kandıra’da kıyıya vuran ceset şoke etti
Beşiktaş'ta Süleyman Seba'yı mezarında ters döndürecek skandalı Gürel Yurttaş açıkladı Spor
Beşiktaş'ta Süleyman Seba'yı mezarında ters döndürecek skandalı Gürel Yurttaş açıkladı
Gökhan Abur kimdir? Neden öldü aslen nereli? Keşfet
Gökhan Abur kimdir? Neden öldü aslen nereli?
Samsun'da 3 ilçede operasyon Güncel
Samsun'da 3 ilçede operasyon