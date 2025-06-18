AB’den KOBİ’lere karbon vergisi müjdesi!

AB Konseyi, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) yasasının sadeleştirilmesi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Açıklamada, yeni düzenlemeyle sınırda karbon vergisi kapsamındaki ürünlerde yılda 50 tonun altında ithalat yapan firmaların CBAM kurallarından muaf olacağı belirtildi.

CBAM değişikliğiyle ithal ürünlerdeki gömülü emisyonların yüzde 99’unun kapsamda kalacağı vurgulanan açıklamada, sadeleştirmenin özellikle KOBİ’ler için idari yük ve maliyetleri azaltacağı ifade edildi.

Sadeleştirme ile ithalatçı firmaların, özellikle küçük ve orta ölçekli olanların yüzde 90’ının karbon vergisinden muaf olması öngörülüyor.

Düzenleme, AB Konseyi ve AP’nin resmi onayıyla yürürlüğe girecek.

CBAM HAKKINDA

Karbon yoğun çimento, demir-çelik, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen sektörlerinde uygulanacak CBAM kapsamında, ithalatçıların ürün hacmini ve üretim sırasında oluşan sera gazı emisyonlarını raporlaması gerekiyor.

AB, CBAM’ın nihai dönemine yönelik hazırlıklarını sürdürüyor ve 2026’dan itibaren geçerli olacak.

1 Ocak 2026 itibarıyla ithalatçıların, ürünlerinin sera gazı emisyonlarına karşılık gelen CBAM sertifikalarını satın alıp teslim etmesi gerekecek.

AB ile eşdeğer karbon fiyatlandırma mekanizmasına sahip ülkeler, fark ödemeden AB’ye ihracat yapabilecek.

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