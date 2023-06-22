AB'den korkutan sivrisinek açıklaması

Avrupa Birliği (AB), iklim değişikliğinin sivrisineklerden bulaşan hastalıkları arttırabileceği uyarısında bulundu.

AB'den korkutan sivrisinek açıklaması

AB'ye bağlı Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından hazırlanan rapora göre, Avrupa’da iklim değişikliğinden kaynaklı yükselen sıcak hava dalgaları, seller ve uzun yaz ayları sebebiyle Asya kaplan sivrisineği (Aedes albopictus) ve sarıhumma sivrisineği (Aedes aegypti) türlerinin üreme kapasiteleri arttı.

Asya kaplan sivrisineği, Kuzey ve Batı Avrupa’da yayıldı. 2013 yılında 8 Avrupa ülkesindeki 114 bölgede bulunan türe bu yıl 13 ülkedeki 337 bölgede rastlanıyor.

Asya kaplan sivrisineğinin dang humması ve chikungunya gibi hastalıkları taşıdığı biliniyor.

Avrupa'nın pek çok bölgesinde görülen sarıhumma sivrisineği ise dang humması, sarıhumma, chikungunya, zika ve Batı Nil virüsünü bölgeye yayma riski taşıyor.

ECDC Direktörü Andrea Ammon, hastalıkların yayılmasını önlemek için sivrisinek nüfusunun kontrol altına alınmasının ve kişisel korunma yöntemlerine başlanmasının önemini vurguladı.

Raporda, sivrisinek kriziyle başa çıkmak için doğaya zarar vermeyen ve durgun sulardaki larvaları öldürecek ilaçların kullanılması ve sivrisineklerden bulaşabilecek hastalıklarla ilgili toplumda farkındalık oluşturulması önerildi.

Özellikle Batı Nil virüsü, beyin iltihabı, beyin zarı iltihabı ve nörolojik hasar oluşturabiliyor ve ölüme yol açabiliyor.

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